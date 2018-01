KLM schrapt 114 vluchten in Nederland

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM annuleert morgen 114 vluchten door een storm boven Nederland. Tussen 10 en 12 uur zullen er geen vluchten kunnen worden afgehandeld op de grond door harde windstoten. Voorlopig zijn er nog geen gevolgen voor ons land.

De geannuleerde vluchten zijn allemaal Europese vluchten. KLM zegt zelf alle getroffen passagiers in te lichten en hun vluchten om te boeken. Toch raadt de maatschappij iedereen aan om haar website in de gaten te houden.

In ons land ondervinden we daar voorlopig de gevolgen niet van, als is het nog te vroeg om annulaties en vertragingen uit te sluiten, zegt woordvoerder van Brussels Airport Anke Fransen aan VTM NIEUWS.