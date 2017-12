Klimmers niet meer alleen Everest op

Het is voortaan verboden in je eentje de Mount Everest te beklimmen. Om het aantal ongevallen terug te schroeven, heeft de Nepalese regering immers beslist solo-beklimmingen van zijn bergen te verbieden. Mensen die een dubbele amputatie achter de rug hebben of blinden mogen eveneens niet langer het Nepalese hooggebergte in.

De beslissingen, die donderdagavond vielen, maken deel uit van een pakket maatregelen met het oog op het klimseizoen volgend jaar. "Solo-expedities, die voordien toegelaten waren, zijn voortaan verboden", verklaarde een hoge gezagsdrager van het ministerie van Toerisme. Bedoeling is het gebergte veiliger te maken.

Elf doden

Eind april kwam de Zwitserse gerenommeerde alpinist Ueli Steck om het leven bij een val van duizend meter op de 7.900 meter hoge Nuptse, die tegenover de Mount Everest ligt. Dit jaar vonden tien andere alpinisten de dood op de Everest.

De nieuwe regel zal niet op applaus worden onthaald door liefhebbers van solo-beklimmingen. Voor het toegenomen risico op ongevallen wijzen zij veeleer met de beschuldigende vinger richting de commerciële expedities, die files zouden veroorzaken.

Discriminatie

Een voormalige soldaat die beide benen verloor in Afghanistan en die ervan droomde de Everest te bedwingen, Hari Budha Magar, heeft al geprotesteerd tegen de verbodsbepalingen voor personen met een handicap. Nog voor de beslissing viel had hij het op Facebook over "discriminatie van gehandicapte personen die indruist tegen de mensenrechten".

Nogal wat personen die een handicap willen overwinnen, proberen de Everest te beklimmen. De Nieuw-Zeelander Mark Inglis, die beide benen verloor tijdens een ongeval in de bergen, was in 2006 de eerst dubbel geamputeerde die de 8.848 meter hoge top bereikte. Vijf jaar voordien was de Amerikaan Erik Weihenmayer de eerste blinde die daarin slaagde.

Sherpa’s

Jaarlijks trekken toeristen uit de hele wereld naar het land in de Himalaya, dat acht van de veertien toppen hoger dan 8.000 meter wereldwijd telt. Dit seizoen heeft Nepal een recordaantal van 373 vergunningen uitgereikt om de Everest te beklimmen. Aan Tibetaanse zijde werden er 136 toegekend om de noordelijke kant te beklimmen. Expedities gebeurden doorgaans met de hulp van Nepalese gidsen - de zogenaamde sherpa's.