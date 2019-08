Klimaatorganisaties betogen met omgekeerde portretten van Macron

In de Zuid-Franse stad Bayonne hebben vanmorgen honderden mensen actie gevoerd tegen het milieu- en klimaatbeleid van de G7-landen. De actievoerders hadden portretten van de Franse president Emmanuel Macron bij zich, die waren weggehaald uit de Franse gemeentehuizen.

De portretten van Macron werden ondersteboven gehouden. "Op die manier willen we het gebrek aan betekenis van zijn beleid aantonen", zo legde een van de actievoerders uit. De Franse president werd op spandoeken ook "de kampioen van de blabla" genoemd. De betogers kwamen op straat in Bayonne omdat Biarritz, waar de top gehouden wordt, afgesloten is voor het volk.

De portretten werden de voorbije maanden weggehaald uit de Franse gemeentehuizen. Dat gebeurde tijdens de actie "Macron haakt af" waarbij opgeroepen werd tot die "niet-gewelddadige daad van burgerlijke ongehoorzaamheid".

Klimaatverandering

De manifestanten willen dat er snel concrete maatregelen worden genomen met het oog op een sociaal rechtvaardige aanpak van de klimaatverandering, zo zegt Cécile Marchand, van de klimaatbeweging ANV Cop 21, een van de initiatiefnemers van de mars.

Rellen gisteren

Gisteren vonden ook al twee grote acties plaats tegen de bijeenkomst van de G7-landen. De grootste actie, waarbij 15.000 mensen van Hendaye naar de Spaanse grensstad Irun wandelden, verliep zonder incidenten. Bij een actie in Bayonne kwam het gisterenavond wel tot incidenten tussen actievoerders en de politie.