kleine Julen dood teruggevonden

Bijna twee weken nadat de Spaanse kleuter Julen in de buurt van Malaga, in het zuiden van Spanje, in een honderd meter diepe schacht viel, is in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn levenloze lichaam gevonden. Dat meldt de lokale overheid.

Het kindje viel op 13 januari in het plaatsje Totalan in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed en 107 meter diep. De reddingswerken verliepen veel moeizamer dan verwacht: zo veroorzaakte de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond het voorbije weekend extra vertraging en bleek dinsdag dat de parallelle verticale schacht te schuin was gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moeten beschermen ergens halverwege bleven steken. Er moest opnieuw geboord worden, terwijl de tijd onverbiddelijk wegtikte.

Toen een achtkoppig team van mijnwerkers donderdag in de geboorde schacht kon afdalen om de vier meter lange horizontale verbinding te graven die hen naar de jongen moest leiden, leek het nog een kwestie van uren, misschien een dag. Maar vrijdag stootten ze op extreem hard gesteente, die het gebruik van explosieven noodzaakten. Tot vier keer toe moest een mini-explosie ervoor zorgen dat de tunnel verder afgegraven kon worden. Toen de mijnwerkers in de nacht van vrijdag op zaterdag eindelijk de schacht bereikten waarin de jongen gevallen was, werd om 01.25 uur zijn levenloze lichaam aangetroffen op ongeveer 70 meter diepte.