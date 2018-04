Klant sticht brand in karaokebar: 18 doden

Bij een brand in een karaokebar in het zuiden van China zijn vannacht achttien mensen omgekomen. Vijf mensen raakten gewond. Een klant stak de brand aan na een ruzie.

Het vuur brak om 0.30 uur lokale tijd (maandag 18.30 uur Belgische tijd) uit in het drie verdiepingen tellende gebouw in Qinyang, een stad in de provincie Guangdong. Volgens de lokale overheid was het vuur binnen het half uur geblust.

De autoriteiten gaven te kennen dat de brand door een klant werd aangestoken na een ruzie in de bar. De 32-jarige man zou daarbij eerst de enige toegangsdeur hebben geblokkeerd. Hij vluchtte weg en was lange tijd spoorloos.

"Ik was dronken"

De politie loofde een beloning van 200.000 yuan (26.000 euro) uit voor tips die leidden tot zijn arrestatie. Uiteindelijk kon de politie de man vatten. Hij heeft de feiten bekend en zegt dat hij dronken was. Hij had ook zijn eigen motor in brand gestoken.

Foto: Ifeng Video.