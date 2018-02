Kindermisbruik bij Plan International

Medewerkers van de hulporganisatie Plan International hebben kinderen seksueel misbruikt en uitgebuit. Het voorbije jaar was er sprake van minstens zes gevallen. Dat meldt Plan België, de Belgische koepel van de organisatie. De ngo richt zich op de verbetering van de levenssituatie van kinderen en jongeren.

De feiten waarvan sprake is zijn gepleegd in de periode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Bij vijf gevallen ging het om vrijwilligers en medewerkers van partnerorganisaties. In één geval ging het om een medewerker. De samenwerking met externe personen werd beëindigd en de medewerker werd ontslagen.

Vijf van hen hebben zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Tegen hen is dan ook aangifte gedaan. In dezelfde periode was ook sprake van negen gevallen van seksuele intimidatie of ander ongepast gedrag. Zeven werknemers werden vanwege die feiten ontslagen, twee anderen kregen een waarschuwing omdat ze zich enkel schuldig hebben gemaakt aan ongepast taalgebruik.

In nasleep van schandaal Plan International komt met de cijfers naar buiten na berichten over seksueel wangedrag bij Oxfam. “In geen van bovengenoemde gevallen was een Belgische medewerker betrokken, maar uiteraard zijn ook wij uitermate gechoqueerd door deze feiten en voelen we oprechte spijt voor elk slachtoffer”, klinkt het in een persbericht van Plan België.

“Het spreekt voor zich dat geen enkel kind, jongere, medewerker of gelijk welke volwassene misbruik, intimidatie of uitbuiting zou mogen meemaken.” Plan International - vroeger Foster Parents Plan - richt zich op verbetering van de levenssituatie van kinderen en jongeren. Foster Parents Plan kwam eind jaren negentig in opspraak toen bleek dat hulpgeld niet goed werd gebruikt.

Meerdere ngo's in opspraak De afgelopen dagen kwamen nog meer ngo's in opspraak. Artsen zonder Grenzen informeerde zijn donateurs in nasleep van het schandaal bij Oxfam dat ook bij hen sprake was van seksueel wangedrag van medewerkers. De ngo werd in 2017 geconfronteerd met 24 gevallen van seksueel misbruik of ongewenst seksueel gedrag binnen de eigen organisatie.

Ook het Rode Kruis kwam gisteren in opspraak. De aanleiding daarvoor was een Facebookpagina voor (oud-)medewerkers van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC). Daarop doen mensen hun beklag over wantoestanden die binnen de organisatie hebben plaatsgevonden. Rode Kruis Vlaanderen zegt vandaag geen weet te hebben van misbruiken door zijn medewerkers.

