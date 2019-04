Kim Jong-un vertrokken naar Rusland voor top met Poetin

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is woensdagochtend met de trein vertrokken naar Siberië, waar hij een topontmoeting zal hebben met de Russische president Vladimir Poetin. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA.

Kim Jong-un verliet Pyongyang "woensdag bij zonsopgang aan boord van een privétrein op weg naar Rusland", aldus KCNA. Rond 10 uur onze tijd komt hij aan.

Voor Kim is het zijn eerste onderhoud met een buitenlandse staatsleider sinds zijn tweede top met de Amerikaanse president Donald Trump in februari in het Vietnamese Hanoi. Dat onderhoud draaide uit op een fiasco.

Zowel het Kremlin als KCNA hadden eerder al aangekondigd dat Poetin en Kim elkaar in de tweede helft van april zouden treffen in Rusland. Hoewel Noord-Korea en Rusland er een vriendschappelijke relatie op nahouden, wordt het pas het eerste officiële bezoek van Kim aan Rusland.