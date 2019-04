Kim Jong-Un gaat nu ook Poetin ontmoeten

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat eind deze maand naar Rusland voor een topontmoeting met president Vladimir Poetin. Dat heeft het Kremlin meegedeeld. Volgens de mededeling vindt de ontmoeting plaats op vraag van Moskou.

Hoewel Noord-Korea en Rusland er een vriendschappelijke relatie op nahouden, wordt het pas het eerste officiële bezoek van Kim aan Rusland. Een exacte plaats of een tijdstip voor de ontmoeting is nog niet bekendgemaakt. Moskou zegt enkel dat het "in de tweede helft van april" zal plaatsvinden.

De voorbije dagen werd in de Russische en in de Zuid-Koreaanse pers al druk gespeculeerd over een mogelijke ontmoeting tussen Kim en Poetin. De Russische krant Izvestia had woensdag op basis van diplomatieke bronnen al geschreven dat de twee elkaar zouden treffen in de Russische stad Vladistok, niet ver van de grens met Noord-Korea. Dat zou dan gebeuren vlak voordat Poetin op 26 en 27 april naar China gaat, voor een economische top.

Volgens het Zuid-Koreaanse agentschap Yonhap heeft de Noord-Koreaanse luchtvaartmaatschapppij Air Koryo volgende week dinsdag een bijzondere vlucht richting Vladivostok gepland.