Kim Jong-un en Trump aangekomen in Singapore

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump zijn aangekomen in Singapore. Dinsdag zullen ze elkaar ontmoeten.

Kim Jong-un en Trump zijn twee dagen voor aanvang van hun top geland. Kim kwam naar Singapore met een toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air China en landde vanmorgen al.

Trump landde vanmiddag in Singapore. Hij verliet gisteren vroegtijdig de G7-top in Canada, om door te reizen naar Singapore. Hij werd ontvangen door de Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan.

"Kans om mooi resultaat te realiseren"

In een tweet schreef Trump dat hij onderweg was naar Singapore, "waar we de kans hebben om een zeer mooi resultaat te realiseren voor Noord-Korea en de wereld". "Het wordt zeker een spannende dag, en ik weet dat Kim Jong-un hard zal werken om iets te doen dat in het verleden nog maar zelden is gedaan."

Maandag, een dag voor de topontmoeting, staan nog aparte ontmoetingen voor Kim en Trump met de regeringsleider van Singapore, Lee Hsien Loong, op het programma.