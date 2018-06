Kim Jong-un duikt op in hotel Robin Ramaekers

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un koppelt het nuttige aan het aangename tijdens zijn verblijf in Singapore, waar hij morgen een historische ontmoeting heeft met de Amerikaanse president Donald Trump. Hij maakte er - met politie-escorte - een avondwandeling langs de belangrijkste toeristische trekpleisters. Plots dook hij ook op in het hotel waar VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers verblijft.

De avondwandeling van de Noord-Koreaanse dictator was op de lokale televisie te volgen. Kim reed in een konvooi door de stadsstaat en bezocht er onder meer de Waterfront-tuinen en Marina Bay.

VTM NIEUWS-journalist Robin Ramaekers, die in Singapore is, zag Kim in zijn hotel. Hij kwam er iets drinken op het dak. "Hij zag er heel ontspannen uit", vertelt Ramaekers.

Niet meer in het openbaar

Kim Jong-un kwam net als de Amerikaanse president Donald Trump gisteravond aan in Singapore, maar werd sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Hij had wel al een ontmoeting met de Singaporese premier Lee Hsien Loong. Ook Trump sprak Lee al.

