Kim Jong-un bezoekt mogelijk China

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is mogelijk in China. Nadat gisteren een speciale trein uit Noord-Korea aankwam in Peking, wordt hevig gespeculeerd dat de Noord-Koreaanse leider een verrassingsbezoek brengt aan het land. Dat berichten Japanse en Amerikaanse media. Het persagentschap Bloomberg kreeg het nieuws naar eigen zeggen bevestigd door drie bronnen. Het zou gaan om de eerste buitenlandse reis van Kim Jong-un sinds hij aan de macht kwam in 2011.

Volgens Japanse media reed de trein zondag China binnen via de grensstad Dandong en kwam hij gisteren aan in de Chinese hoofdstad. Op videobeelden is te zien hoe de trein het station in Peking binnenrijdt onder zware beveiliging. De trein is groen met gele strepen en zou lijken een trein die Kims vader, Kim Jong-il, gebruikte bij zijn bezoek aan China. Nadat de trein aankwam in het station, is een grote autocolonne weggereden.

Voorlopig is er geen officiële bevestiging van het bezoek. Noch China, noch Noord-Korea hebben gecommuniceerd over de trein en wie of wat die vervoerde. Regeringswoordvoerders van de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaven te kennen het nieuws niet te kunnen bevestigen.