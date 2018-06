Kim Jong-un aanvaardt uitnodiging Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de uitnodiging van Amerikaans president Donald Trump om op bezoek te komen in de Verenigde Staten aanvaard. Dat zegt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA, dat spreekt van "een radicale omschakeling" in de betrekkingen tussen beide landen. Trump zou tijdens de "succesvolle" historische ontmoeting gisteren in Singapore er ook akkoord mee zijn gegaan om af te zakken naar Pyongyang.

"Kim Jong-un nodigde Trump uit om Pyongyang te bezoeken op een geschikt tijdstip en Trump nodigde Kim Jong-un uit om de VS te bezoeken. De twee topleiders aanvaardden met plezier elkaars uitnodigingen, ervan overtuigd dat het een nieuwe belangrijke gelegenheid zal zijn voor verbeterde betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS", luidt het.

Duurzame vrede

Volgens KCNA hadden Kim en Trump tijdens hun ontmoeting "een openhartige gedachtewisseling" over het beëindigen van "de decennialange vijandige relaties tussen Noord-Korea en de VS" en waren er "diepgaande discussies" over "permanente en duurzame vrede". "Kim Jong-un prees de wil en het enthousiasme van de president om zaken op een realistische manier op te lossen, door dialoog en onderhandelingen."

Praktische maatregelen

De Noord-Koreaanse leider waarschuwde Trump volgens KCNA wel dat, om de denuclearisering van het Koreaanse schiereiland te bereiken, beide landen "zich moeten onthouden van elkaar op te hitsen". Daarnaast moeten er "praktische maatregelen" worden genomen, zoals het "stopzetten van de irritante en vijandige militaire acties tegen elkaar".

War games

Volgens KCNA begreep Trump het standpunt van Kim en maakte hij zijn intentie bekend om de gezamenlijke Amerikaanse militaire oefeningen met Zuid-Korea stop te zetten "tijdens een periode van welwillendheid voor een dialoog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten". Daarnaast beloofde Trump ook veiligheidsgaranties en het opheffen van sancties, luidt het.

Trump had gisteren zelf al te kennen gegeven dat hij de militaire manoeuvres met Zuid-Korea, die hij 'war games' noemde, zou stopzetten. Daarmee leek hij de regering in Seoel, die om verduidelijking vroeg, te verrassen.

Raketmotoren

De Amerikaanse president zei ook dat de Noord-Koreaanse leider had beloofd om een grote testsite voor raketmotoren te vernietigen. Die belofte kwam er pas na de ondertekening van de gezamenlijke verklaring en is daar dus niet in vervat. De beslissing wordt vandaag niet vermeld door KCNA.

