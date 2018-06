Kim Jong-un aangekomen in Singapore

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Singapore aangekomen voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Kim landde twee dagen voor aanvang van de ontmoeting met een toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air China op de internationale luchthaven van Singapore.

Ook Trump wordt vandaag nog in Singapore verwacht. Hij verliet gisteren vroegtijdig de G7-top in Canada om door te reizen naar Singapore.

De topontmoeting tussen beiden vindt dinsdag plaats. Maandag staan nog aparte ontmoetingen voor Kim en Trump met de regeringsleider van Singapore, Lee Hsien Loong, op het programma.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx