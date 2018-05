Kilauea-vulkaan op Hawaï uitgebarsten

De Kilauea-vulkaan op Hawaï is uitgebarsten. Daarbij zijn assen meer dan negen kilometer de lucht in gespuwd. Dat meldt persagentschap Reuters. De inwoners van het eiland wordt gevraagd zich schuil te houden.

"De assen van de vulkaan zullen de omgeving bedekken", zei de Civiele Bescherming. "Schuil waar je bent als je je in de baan van de assen bevindt." Het bestuur van het eiland verwacht niet dat er doden zullen vallen, zolang iedereen zich aan de veiligheidsrichtlijnen houdt.

Kilauea staat al enkel weken op uitbarsten. Daarom werden al verschillende plaatsen ontruimd. Tientallen huizen werden ook beschadigd door de lava die stroomde uit de scheuren op de flanken van de vulkaan.

Kilauea is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Bij een uitbarsting in 1924 kwam een iemand om het leven, toen werden assen en stenen gedurende zeventien dagen de lucht in gespuwd.

