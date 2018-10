Khashoggi's eindredactrice noemt uitleg "bullshit"

De eindredactrice van journalist Jamal Khashoggi bij Washington Post noemt de uitleg die het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken gaf voor zijn dood "volslagen bullshit".

Karen Attiah tweette dat ze "helemaal opnieuw boos" was door de verklaring die via het officiële Saoedische nieuwsagentschap Spa de wereld ingestuurd werd. Volgens Saoedische openbare aanklagers kwam het in het Saoedische consulaat in Istanboel tot een ruzie tussen Khashoggi en anderen. "Dat leidde tot een vuistgevecht dat leidde tot zijn dood", aldus Spa.

"Hij werd gedood"

"Wat ik haat aan deze verklaring is het gebruik van de passieve constructie om te impliceren dat het een ongeluk was. Jamal stierf niet gewoon tijdens een gevecht. Khashoggi werd gedood. Door Saoedische mannen. In een consulaat. Zijn leven werd van hem afgenomen", tweette Attiah. "Khashoggi was een 60-jarige man, wat voor eerlijk "gevecht" zou hij hebben gehad tegen 15 andere mannen? En wie brengt een botzaag mee naar een 'discussie'?! De dwaasheid van de Saoedische verklaring is verbijsterend", voegde ze eraan toe.

Kroonprins

De eindredactrice gelooft ook niet dat het Saoedische kroonprins niets afweet van Khashoggi's dood. "En wij moeten geloven dat Mohammed Bin Salman hier niks over weet, ook al was zijn rechterhand hierbij betrokken, en kwam een ploeg van 15 mannen die binnen werden gevlogen met privévliegtuigen een consulaat binnen op buitenlandse bodem om dit uit te voeren?", vroeg ze zich af op Twitter. "Journalisten en klokkenluiders: tijd om op te staan en de echte waarheid te achterhalen over wat er met Khashoggi gebeurd is", aldus Attiah.

