"Khashoggi meteen na aankomst gewurgd en in stukken gehakt"

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi werd meteen na zijn aankomst in het Saoedische consulaat in Istanbul gewurgd en vlak daarna in stukken gesneden. Dat heeft de procureur-generaal van Istanbul, Irfan Fidan, gemeld. Het lichaam van Khashoggi werd gedumpt, zei Fidan voorts. De procureur benadrukte ook de "voorbedachtheid" van de moord.

De verklaringen van Fidan kwamen er op het moment dat de Saoedische procureur-generaal Saoed ben Abdallah Al-Muajab terug naar zijn land zou vertrekken. De voorbije twee dagen had hij twee ontmoetingen met Irfan. Turkse media berichtten eerder al dat de Saoedische procureur zijn Turkse collega had gevraagd om het hele onderzoek te delen, maar dat dat verzoek werd geweigerd. Fidan stelt nu dat hun ontmoetingen "geen concrete resultaten" hebben opgeleverd.

Khashoggi werd op 2 oktober voor het laatst gezien toen hij het consulaat van Saoedi-Arabië in het Turkse Istanbul binnenging om papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde in orde te brengen. Zijn lichaam is nog steeds niet gevonden. De Turkse regering oefent al wekenlang zware druk uit op Saoedi-Arabië om de moord op te helderen.

Volgens Ankara voerde een vijftienkoppig Saoedisch doodseskader de moord uit. Saoedi-Arabië bleef aanvankelijk ontkennen iets met de dood van Khashoggi te maken te hebben, maar zag zich genoodzaakt om uiteindelijk toe te geven dat het om een "niet-geautoriseerde" Saoedische operatie ging zonder medeweten van bovenaf. Al trekken velen ook die verklaring in twijfel.