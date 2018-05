Khamenei: "Dwaze beslissing van Trump"

Ali Khamenei, de geestelijke leider van Iran, heeft op sociale media scherp uitgehaald naar de Amerikaanse beslissing om uit het nucleaire akkoord met Iran te stappen. Dat is volgens hem “een dwaze en oppervlakkige beslissing”. Trump sprak volgens Khamenei ook niet helemaal de waarheid.

“Gisteravond hoorden jullie de dwaze en oppervlakkige uitspraken van Trump”, tweet Khamenei. “Er zaten verschillende leugens in zijn speech. Hij bedreigde het Iraanse regime en de bevolking. […] In naam van het Iraanse volk zeg ik: ‘Meneer Trump, je hebt een fout gemaakt."

(Meer onder de tweet)

Last night you heard the shallow statements Trump made. There were several lies in his speech. He threatened the Iranian govt. and the Iranian nation, claiming he would do one thing or another. On behalf of Iranian nation: “Mr. Trump, you couldn't lift a finger if you tried.”