KFC dicht door tekort aan... kip

Fastfoodketen KFC heeft vandaag twee derde van haar filialen in het Verenigd Koninkrijk moeten sluiten door een gebrek aan kip. Het probleem ligt bij leverancier DHL, die sinds kort instaat voor de kippenleveringen.

In totaal waren meer dan 700 van de 900 restaurants van KFC in het Verenigd Koninkrijk gesloten, zo blijkt uit informatie op de website van de onderneming. DHL heeft in een persbericht laten weten "operationele problemen" te ondervinden en samen te werken "met KFC en onze partners om de situatie te herstellen". Over de aard van de operationele problemen gaf men geen details.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) 17 februari 2018

KFC laat via Twitter weten dat de leveringen opnieuw opgestart zijn maar dat nog niet alle filialen morgen zullen opengaan.