Kerstboom in New York is verlicht, "dit is start kerstperiode"

In het centrum van New York in de Verenigde Staten is een massieve Noorse spar verlicht als voorbode voor de kerstperiode. Burgemeester Bill de Blasio heeft gisterenavond de schakelaar omgedraaid om de Rockefeller Center Christmas Tree aan te steken, na een televisieshow met optredens van Diana Ross en Tony Bennett. De 22 meter hoge boom is versierd met 8 kilometer aan veelkleurige led-verlichting en een Swarovskister in kristal. De boom blijft staan tot 7 januari blijven en wordt dan aan het goed doel geschonken.