Kernwapenverdrag Rusland: wat zijn de gevolgen van beslissing Trump?

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde vandaag dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het nucleaire verdrag met Rusland, dat ze tijdens de Koude Oorlog sloten. Maar welke gevolgen heeft de beslissing van Trump? Onze VS-correspondente Greet De Keyser legt het uit.

“De beslissing van Trump zal zeker en vast zorgen voor spanningen binnen de NAVO, want welke landen zullen hiervan het slachtoffer worden? Vooral de Europese landen zullen hierdoor kwetsbaarder worden. Zij zullen Trump of de Amerikanen proberen te overtuigen om toch in het verdrag te blijven”, aldus Greet De Keyser.

Maar dat is niet het enige gevolg. “Ook de opstart van een nieuwe wapenwedloop is zeer goed mogelijk. De Amerikanen hebben nu al de ontwikkeling van nieuwe kruisraketten op hun budget van het Pentagon gezet. Ook aan Russische kant zal dat waarschijnlijk wel gebeuren als het verdrag wordt opgezegd”, besluit De Keyser.