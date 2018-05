Kenia wil doodstraf voor stropers

Kenia wil stropers van wilde dieren straffen met de doodstraf. Dat heeft de minister van Toerisme en Wildlife Najib Balala aangekondigd, zo schrijft Newsmonkey. Met deze nieuwe maatregel wil Kenia de dierenpopulaties in stand houden. De nieuwe maatregel kan wel voor een probleem zorgen met de Verenigde Naties want die zijn resoluut tegen elke vorm van doodstraf.

Volgens minister Balala zal de nieuwe maatregel om stropers de doodstraf te geven snel in een wet worden gegoten. De vorige wet, de Wildlife Conservation Act, die sinds 2013 actief is, die een levenslange gevangenisstraf of een boete van 200.000 Amerikaanse dollar (ongeveer 170.000 euro) voorschrijft, blijkt niet effectief genoeg.

Vorige maatregelen

De minister geeft wel aan dat de vorige maatregelen hebben geleid tot een daling van 85 procent op het stropen van neushoorns en 78 procent op het stropen van olifanten in 2017 ten opzichte van 2012 wanneer er een piek was in het aantal gedode dieren. Dat komt volgens Balala door de investeringen in conservatie en de inspanningen van de politie, zo schrijft The Independent.

In de nationale parken en reservaten in Kenia werden vorig jaar 69 olifanten gedood, uit een populatie van ongeveer 34.000. En van de duizend neushoorns die het land nog telt, werden er negen gedood.