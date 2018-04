Kende Angelique (13) haar moordenaar?

De veertiger die verdacht wordt van de moord op de Franse tiener Angélique (13) kende het slachtoffer en haar familie. Dat meldt procureur Thierry Poquet du Haut-Jussé in Lille (Rijsel). “Verdachte David Ramault woonde tot ongeveer twee jaar geleden in hetzelfde gebouw voordat hij verhuisde naar zijn huidige woning.”

Op het lichaam is intussen een autopsie uitgevoerd. Ramault bekende tijdens zijn verhoor dat hij het meisje seksueel heeft misbruikt, wat door het onderzoek werd bevestigd. Het meisje stierf door verstikking.

Buschauffeur

Ramault (45), vader van twee kinderen, werd eergisteravond opgepakt. De buschauffeur werd in 1996 al eens veroordeeld wegens verkrachting onder bedreiging van een wapen en beroving. Hij stond in Frankrijk geregistreerd als dader van een seksueel misdrijf.

De man bekende na zijn arrestatie snel dat hij het jonge meisje had omgebracht. Hij leidde de onderzoekers ook naar het bos in Quesnoy-sur-Deûle, waar hij het lichaam van het meisje had achtergelaten.

Impulsen

Ramault vertelde akelige details over de feiten. Hij zegt dat hij woensdag, de dag waarop het meisje verdween, naar Lille ging om pillen tegen erectiestoornissen en bier te kopen. “Toen hij thuiskwam, nam hij twee of drie van de pillen in en dronk hij drie blikjes bier”, aldus de procureur.

“Iets na de middag ging hij tv kijken en viel hij in slaap”, luidt het. “Even nadien werd de man wakker, naar eigen zeggen in ‘een soort waas’, waarna hij besloot een luchtje te scheppen.” De dader stelt dat hij “toegaf aan impulsen” toen hij het meisje meenam naar zijn woning.

(Meer onder de foto)

Meegelokt

Ramault, die Angelique goed kende omdat hij in hetzelfde gebouw had gewoond, lokte haar mee naar zijn woning door te zeggen dat hij nog iets had dat hij wilde teruggeven aan haar vader. Het meisje volgde hem vrijwillig naar huis, iets wat werd gezien door een spelende jongen.“Hij laat haar binnen in zijn huis, biedt haar drinken aan, en begint haar al snel vragen te stellen die steeds intiemer worden”, aldus Poquet du Haut-Jussé.

“Angélique wil vertrekken en omdat hij dat verhindert, begint ze te wenen. Hij houdt haar krachtig vast, waarna ze tegen een tafel valt. Hij begint haar uit te kleden, neemt haar mee naar de badkamer en sluit zich daar met haar op. Hij kleedt haar helemaal uit, en wanneer ze opnieuw probeert te ontsnappen, slaat hij haar. Hij dwingt haar hem oraal te bevredigen en penetreert haar met zijn vingers. Hij neemt de broek van het meisje, wikkelt die rond haar hals en wurgt haar. Een kwelling die 15 minuten zou hebben geduurd.”

Spade

“Hij geeft aan dat hij begreep dat hij haar moest doden toen ze zich begon te verzetten”, aldus de procureur. “De man ontdeed zich vervolgens van zijn kleren en die van het meisje, en van zijn gsm. Hij legde het lichaam in een reiskoffer die hij in de kofferbak van zijn wagen legde. Hij reed weg, maar stopte onderweg nog om een spade te kopen. Hij reed dan naar een bos waar hij een gat probeerde te graven vooraleer hij het lichaam achterliet in het struikgewas, verstopt door begroeiing.”

“De man schreef ook brieven voor zijn vrouw en kinderen waarin hij het heeft over zijn zorgen en zijn impulsen. Deze brieven werden gevonden in een map in de gezinswoning.”