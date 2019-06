Keep America Great: Trump trapt campagne op gang

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in Orlando, Florida officieel de aftrap gegeven voor zijn verkiezingscampagne met het oog op een tweede ambtstermijn als president van de Verenigde Staten. Dat deed hij voor een massa enthousiaste aanhangers die, getooid met rode petten, borden vasthielden met daarop de door Trump gepredikte slogan "Make America Great Again".

Zijn echtgenote, first lady Melania, nam als eerste het woord in het Amway Center in Orlando, waar zich duizenden Trump-fans hadden verzameld. Nadien was het de beurt aan de president zelf. Hij stak in de eerste minuten van zijn speech meteen de loftrompet over de Amerikaanse economie. "Ons land gaat erop vooruit, is in bloei en in groei en stijgt, eerlijk gezegd, naar ongelofelijke, nieuwe hoogten", verzekerde de president. "De hele wereld is jaloers op onze economie, misschien de beste economie die we ooit in de geschiedenis van ons land hebben gehad", klonk het.

Vertrouwde uithalen

Trump haalde daarnaast opnieuw uit naar de media en nam andermaal de term 'fake news media' in de mond. Daarop scandeerde de menigte "CNN sucks". Ook een sneer naar de Democraten bleef niet uit. Trump beschuldigde zijn tegenstanders ervan dat ze worden gedreven "door haat" en ook nog dat ze erop uit zijn om de Amerikanen en hun land "te vernietigen".

De Republikein nam voorts Hillary Clinton, Barack Obama en Robert Mueller op de korrel. Tijdens de formele lancering van zijn campagne hintte Trump op een nieuwe campagneslogan. "We gaan verder doen met Amerika groot te maken en daarna zullen we Amerika ook groot houden", luidde het. "We gaan zorgen dat het beter blijft dan ooit tevoren en daarom sta ik hier vanavond voor jullie om officieel mijn campagne te lanceren voor een tweede ambtstermijn als president van Verenigde Staten", besloot Trump in Orlando.

Florida

Dat de president voor de aftrap van zijn campagne voor Florida koos, is niet toevallig. De Amerikaanse deelstaat was namelijk cruciaal voor zijn verkiezingsoverwinning in november 2016. De huidige president toonde zich overigens de voorbije maanden erg optimistisch over zijn kansen om nog vier jaar langer in het Witte Huis te blijven. Recente peilingen lijken er echter op te wijzen dat zijn overwinning lang niet zeker is.

Joe Biden

Uit een zondag gepubliceerde peiling van NBC en de krant Wall Street Journal, bleek dat 52 procent van de respondenten het niet echt ziet zitten om op Trump te stemmen, nog eens 10 procent heeft daar voorbehoud bij. Daar tegenover staat dat 37 procent aangaf enthousiast te zijn of het wel te zien zitten om op Trump te stemmen. Joe Biden deed het, met 40 procent, iets beter.

Er ontstond onlangs ook hetze in het Trump-kamp nadat enkele interne peilingen uitlekten. Die dateerden uit maart en toonden aan dat de president Biden voor zich moest dulden in traditioneel Democratisch stemmende staten zoals Pennsylvania, waar Trump in 2016 zijn overwinning verzekerde, maar ook in enkele typisch Republikeinse staten zoals Georgia. Zelfs in de staat Texas, die in 1976 voor het laatst voor een Democratische president koos, zou Trump maar een kleine voorsprong van 2 procentpunten hebben.