Kate Middleton bevallen van prinsje

Kate Middleton is bevallen van een zoon. Het is het derde kindje voor Kate en William, na George en Charlotte. Alle ogen van de wereld zijn nu gericht het ziekenhuis, de wereldpers wacht nu op de eerste beelden van de ouders en het prinsje.

Middleton beviel in Lindo Wing van het St. Mary’s Hospital in Paddington, waar al de hele week honderden journalisten en fans kamperen. Ook prins George en prinses Charlotte zijn daar geboren.

Goede gezondheid

Het kind werd om 11.01 uur plaatselijke tijd (12.01 uur onze tijd) geboren en weegt 3,826 kilogram. "Moeder en zoon verkeren in goede gezondheid, prins William was aanwezig", klinkt het op Twitter.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news.