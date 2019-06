Kapitein opgepakt van schip dat migranten redde

Het schip van de Duitse hulporganisatie Sea-Watch is in beslag genomen, nadat het zonder toestemming in de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa had aangemeerd en nadat de kapitein was opgepakt. Dit heeft Sea-Watch-woordvoerder Ruben Neugebauer in Rome bevestigd.

De migranten konden van boord gaan. Ze werden ruim twee weken geleden voor de Libische kust gered door de organisatie. Sindsdien wachtte Sea-Watch tevergeefs op een toewijzing aan een veilige haven in Europa. Wat met de migranten zal gebeuren, is nog onduidelijk.

Tien jaar cel

Verscheidene landen, waaronder Duitsland, hebben zich bereid verklaard vluchtelingen die bescherming zoeken, op te nemen. Volgens het persbureau Ansa riskeert kapitein Carola Rackete (31) drie tot tien jaar cel omdat ze tegen een oorlogsschip weerstand bood of geweld gebruikte. Het parket van Agrigento plaatste haar onder huisarrest.