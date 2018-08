Kan Yasmine (4) toch terug naar huis?

De kansen op een terugkeer van de Brusselse kleuter Yasmine (4) lijken plots te stijgen. Want de islamitische rechtbank zou al in het voordeel van de moeder hebben beslist. Terroristenleider Omar Diaby legt dat vonnis blijkbaar naast zich neer. Maar hij is nu opgepakt door de militie die zijn regio beheerst én ook de rechtbank runt.

Gisteren berichtte Het Laatste Nieuws dat het lot van de Brusselse kleuter Yasmine (4) in handen ligt van een islamitische rechtbank in Syrië. Dat was ons verteld door Omar Diaby, de leider van de gewapende groep waar Yasmines vader vorig jaar naartoe gereisd is. De gescheiden man nam zijn dochtertje mee tegen de wil van haar moeder. En toen de vader in het voorjaar sneuvelde, wees Diaby’s aan Al Qaida verwante militie Firqatul Ghuraba het kind toe aan een voogd uit eigen rang.

Al in mei beslist

Diaby ontfutselde duizenden euro’s aan de wanhopige moeder, maar kwam telkens weer terug op zijn belofte om het meisje af te staan. In een exclusief gesprek met Het Laatste Nieuws beweerde hij dat de zaak nu voorgelegd is aan een islamitische rechtbank en dat hij dus zelf niet meer over Yasmine beslist. Die rechtbank blijkt een onderdeel te zijn van Hayat Tahrir As-Sham (HTS). Dat is de gewezen tak van Al Qaida in Syrië, die zich van haar moederorganisatie afgekeerd heeft, maar nog steeds de plak zwaait in de regio waar Diaby verblijft en diens militie gedoogt.

Gisteren klonk het dat de rechtbank al in mei over Yasmine heeft beslist. Ze oordeelde dat het meisje met haar moeder herenigd moet worden. Waarom Diaby haar nog niet heeft laten vertrekken - en of hij van plan is om dat nog te doen - konden we hem niet meer vragen. Want hij is intussen opgepakt door HTS. Die arrestatie heeft te maken met een andere rechtszaak, over klachten die Franse Syriëstrijders tegen hem ingediend hebben. Mogelijk gaat het daarbij ook over de verkrachtingen waarvan een weggevlucht lid hem eerder al beschuldigde.

Te vroeg gejuicht

In een communiqué dat Diaby onlangs verspreidde, heet het dat die klachten ongegrond zijn gebleken. “Die zaak is al geregeld met de rechtbank”, schreef hij. Maar dat klopt niet, want de procedure loopt nog - en blijkbaar kon HTS het absoluut niet appreciëren dat Diaby de draak steekt met haar autoriteit. Of zijn arrestatie invloed zal hebben op Yasmines lot valt moeilijk te zeggen. “We maken ons daar nog niet vrolijk over”, zo laat de advocate van de moeder verstaan. Maar dat HTS Diaby onder druk zet om te gehoorzamen, geeft wel reden tot hoop.

Firqatul Ghuraba is niet sterk genoeg om een echte confrontatie aan te gaan met HTS. Diaby kan er dus belang bij hebben om alvast te plooien in het dossier van Yasmine. Bovendien probeert HTS al lang om van haar terroristisch imago verlost te geraken. Als de groepering bijdraagt aan de terugkeer van een Belgische kleuter, dan helpt dat wel. Praktisch gezien is die terugkeer verre van onmogelijk, want Diaby’s kamp ligt op een boogscheut van de Turkse grens. Het meisje hoeft dus helemaal geen lange tocht te maken doorheen het oorlogsgebied.

Tijd dringt

De tijd begint wel te dringen, want het Syrische regime heeft al meermaals aangegeven dat het zint op een grootscheeps offensief in de provincie Idlib. Dat is het laatste bolwerk van betekenis voor het verzet. Vorige week liet president Bashar Al-Assad er nog flyers uitstrooien die opriepen om de rebellie te staken. Harim, de grensstad waar Diaby’s kamp zich bevindt, is de afgelopen jaren grotendeels gespaard gebleven van vernietigende luchtaanvallen. Maar als Assad aan zijn herovering van de provincie begint, zal ook daar de hel losbarsten.

Bekijk ook: