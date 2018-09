Kan Kavanaugh rechter in Hooggerechtshof worden?

Vandaag wordt beslist of kandidaat-rechter Brett Kavanaugh al dan niet in het Amerikaanse Hooggerechtshof mag zetelen. Gisteren vond de Senaatscommissie plaats waarbij Christine Blasey Ford getuigde dat Kavanaugh haar aangerand heeft in de jaren 80. Het is vooral wachten op de stem van enkele Republikeinen. Zij kunnen ervoor zorgen dat Kavanaugh het niet haalt.

Ook de Amerikaanse president Donald Trump blijft Kavanaugh steunen en roept de senatoren zelfs op om te stemmen op de kandidaat-rechter. “De druk op de Republikeinen is bijzonder groot”, zegt VTM NIEUWS-correspondente Greet De Keyser.

In de Senaat hebben de Republikeinen een meerderheid van twee zetels. Als meer dan twee Republikeinse senatoren beslissen tegen Kavanaugh te stemmen, wordt hij geen rechter. Zeker vier Republikeinen hebben laten weten dat ze twijfelen of ze Kavanaugh zullen steunen.

"Als Kavanaugh het haalt, zal dat op korte termijn gevolgen hebben voor zijn moreel gezag, maar ook voor de tussentijdse verkiezingen van november", legt Greet De Keyser uit.

Toch is Kavanaugh niet de eerste genomineerde voor het Hooggerechtshof die met dezelfde beschuldigingen af te rekenen heeft. In 1991 werd toenmalig kandidaat Clarence Thomas beschuldigd door Anita Hill. Uiteindelijk haalde Thomas het wel, en is hij nog altijd rechter aan het Hooggerechtshof.

De stemming start om 15.30 uur onze tijd.

