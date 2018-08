Kabila geen presidentskandidaat Congo

Emmanuel Ramazani Shadary is door de presidentiële meerderheid in Congo verkozen tot presidentskandidaat. Dat heeft een regeringswoordvoerder vandaag bekendgemaakt. Daarmee lijkt het er voorlopig op dat huidig president Joseph Kabila zichzelf niet zal opvolgen na de verkiezingen op 23 december 2018. Tegen Shadary heeft de EU sancties lopen.

Ten laatste vanavond moesten de kandidaturen binnen zijn voor de presidentsverkiezingen. Gisteren riep Kabila de kopstukken van zijn coalitie, verzameld in het Front Commun pour le Congo (FCC) samen om de knoop over zijn opvolging door te hakken. De aankondiging liet echter op zich wachten, en het werd pas enkele uren voor de deadline duidelijk dat Kabila dan toch geen kandidaat zal zijn bij de presidentsverkiezingen.

Kabila mocht zich eigenlijk niet opnieuw kandidaat stellen, omdat hij er al meer dan twee mandaten heeft opzitten. Hij slaagde erin de voor eind 2016 geplande verkiezingen met twee jaar uit te stellen. Al die tijd bleef het onduidelijk of hij al dan niet kandidaat zou zijn om zichzelf op te volgen.

Emmanuel Ramazani Shadary

Shadary is momenteel permanent secretaris voor Kabila's partij PPRD, en was tot februari, en tijdens met zware repressie onderdrukte betogingen, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken. Er lopen sinds mei vorig jaar Europese sancties tegen de man, voor schendingen van de mensenrechten. Shadary wordt dit jaar zestig en is vader van acht kinderen. Hij is afkomstig uit de oostelijke provincie Maniema.

Regeringswoordvoerder Lambert Mende kondigde vanmiddag tijdens een persconferentie nog aan dat Shadary later vandaag zijn papieren zal indienen bij de kiescommissie. Om 17.30 uur (Belgische tijd) verstrijkt de deadline voor de kandidaten.