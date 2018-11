Juncker over brexit: "Dit is de enige deal die mogelijk is"

“Dit is de enige deal die mogelijk is”, zegt Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, over het brexit-akkoord. Dat akkoord werd vandaag goedgekeurd door de Europese leiders.

Maar of ook het Britse parlement het eens zal geraken over dit brexit-akkoord dat nu op tafel ligt, is nog maar de vraag. Zowel de oppositiepartijen als een deel van de conservatieve achterban van May kant zich tegen de deal.

Nieuwe onderhandelingen zullen volgens Juncker echter niet mogelijk zijn. "Dit is de enige deal die mogelijk is", zei hij. Op die manier zet hij de Britse parlementsleden onder druk. Juncker voegde daar wel nog aan toe dat het een tragedie is: "Het is een trieste dag".

“Er staat ons nog een moeilijk proces met verdere onderhandelingen te wachten, maar hoe het ook eindigt, we zullen vrienden blijven tot het einde”, zei Europees president Donald Tusk na afloop.

Half december wordt er in het Britse Lagerhuis gestemd, een stemming in het Europees parlement zal dan in februari of maart plaatsvinden. Die laatste stemming zou niet al te veel problemen mogen opleveren, als er nog verduidelijking komt over de rechten van de burgers. Dat zei de hoofdonderhandelaar van het Europees parlement Guy Verhofstadt.

Ahead of us is the difficult process of ratification as well as further negotiations. But regardless of how it will end, one thing is certain: we will remain friends until the end of days, and one day longer. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 25 november 2018

Lees ook: