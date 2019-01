De sneeuwchaos in de Alpen heeft al zeker twaalf levens geëist. En het is nog niet voorbij. Vandaag is het dan wel even gestopt met sneeuwen, maar dit weekend wordt er opnieuw een pak sneeuw verwacht. De noodtoestand is afgekondigd op veel plaatsen in het zuiden van Duitsland en Oostenrijk. Ook Zwitserland heeft trouwens zijn deel gekregen. Alle mogelijke middelen worden ingezet. VTM NIEUWS-journalist Julie Colpaert is in het getroffen gebied in Oostenrijk.