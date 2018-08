Jos Brech binnen enkele dagen uitgeleverd aan Nederland

De 55-jarige Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen, wordt al binnen enkele dagen uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft een Spaanse rechter deze middag beslist.

De politie is opgelucht dat Brech is aangehouden. In totaal kwamen 1.500 tips binnen, waaronder de gouden tip. ”We hopen nu eindelijk antwoord te krijgen op de vraag die bij de familie van Nicky Verstappen al twintig jaar leeft: wat is er gebeurd die nacht op de Brunssummerheide?” zei politiechef Ingrid Schäfer.

Hoofdofficier van justitie Jan Eland gaat ervan uit dat Brech spoedig naar Nederland komt. “Maar hoe lang het gaat duren, is niet bekend”, zei hij tijdens een persconferentie op het politiebureau van Maastricht.

Snel in Nederland?

“Als de 55-jarige man uit Simpelveld meewerkt aan zijn uitlevering, kan hij nog deze week in Nederland zijn”, zei hoofdofficier van justitie Jan Eland eerder vandaag nog.

Brech wordt volgens Spaanse media vandaag voorgeleid voor de rechtbank in Barcelona. Als hij meewerkt, zou hij in de komende dagen al aan Nederland kunnen worden uitgeleverd. Binnen de Europese Unie is geregeld dat personen via een relatief eenvoudige procedure kunnen worden overgedragen tussen lidstaten.

De familie van de op 11-jarige leeftijd omgebrachte Nicky Verstappen was niet bij de persconferentie aanwezig, zij zijn eerder geïnformeerd. Ze lieten gisteravond weten heel erg opgelucht te zijn.

Tentje in het bos

Gistermiddag werd Brech opgepakt in Spanje, waar hij in een tentje in het bos zou leven. Een oplettende Nederlander tipte de Spaanse agenten. “Maar de tiplijn blijft open, alle informatie over deze zaak blijft van harte welkom”, zei Schäfer.

Als het tot een rechtszaak komt, is de dna-treffer niet genoeg voor een veroordeling, zo verklaarden experts eerder.

Verbazing

Bij de familie Verstappen en hun woordvoerder Peter R. De Vries heerst verbazing over het feit dat de Limburger niet eerder als verdachte beschouwd is. Brech was de nacht na de vondst van Nicky’s levenloze lichaam gezien bij het plaats delict, en hij biechtte in 2001 bij het politieteam een zedenzaak uit 1985 op. Toch kwam hij pas dit jaar in beeld.

De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden. Het jongetje werd waarschijnlijk seksueel misbruikt en daarna om het leven gebracht.