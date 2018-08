Jos Brech aangehouden in Spanje

De Nederlander Jos Brech, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen (11), is aangehouden in Spanje. Dat meldt de politie van Limburg op Twitter. “Brecht zit vast in een Spaanse cel en wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland.”

De politie kwam Brech op het spoor door een tip van een getuige. Die herkende de moordverdachte nadat zijn foto werd verspreid door de speurders.

DNA-match

Brech wordt verdacht van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen. Hij werd in 1998 dood teruggevonden in de buurt van een zomerkamp, maar de dader werd niet gevonden. Deze week kwam er een doorbraak in de zaak, toen speurders een match vonden tussen DNA van de dader en dat van Jos Brech.

Die trok in oktober vorig jaar naar het buitenland. Sindsdien ontbrak elk spoort van hem. Zijn laatst bekende verblijfplaats was een chalet in de Franse Vogezen. Nu werd hij dus gevat in Spanje.

