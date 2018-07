"Jongens te zwak om alleen uit grot te geraken"

“Het plan om de jongens te leren duiken zodat ze zelf uit de grot kunnen geraken, staat on hold.” Dat zegt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer vanuit Thailand. "De jongens zijn gewoonweg niet sterk genoeg om de grot op eigen kracht uit te geraken."

Gisterenavond zei de gouverneur van de regio nog dat de gezondheid van de meeste jongens weer normaal is. Ook de kwaliteit van de lucht waarover ze beschikken is goed. Toch is het niet helemaal duidelijk wat de reddingswerkers van plan zijn. "Maar het plan dat voorlopig zeker wordt opgeborgen is om de kinderen op eigen kracht naar buiten te laten zwemmen. Volgens de gouverneur van de provincie, die de operatie leidt, zijn de kinderen gewoonweg niet sterk genoeg om dat te doen”, zegt Herteleer vanuit Thailand.

Tunnels

Intussen wordt er wel nog steeds gezocht naar de beste manier om de groep naar buiten te krijgen. “Ze zetten hier nu vooral in op het maken van tunnels”, zegt Herteleer. “Er werden al meer dan honderd tunnels geboord, maar voorlopig geraken de reddingswerkers niet ver genoeg. De jongens zitten op zo’n zeshonderd meter diepte, maar op dit moment geraken ze maar tot op vierhonderd meter.”

Elon Musk

Ondertussen verzamelen er ook ingenieurs van over de hele wereld. Zelfs Elon Musk, de grote baas van Tesla en SpaceX, heeft een team van ingenieurs naar Thailand gestuurd om de mensen te helpen.

Herteleer liet ook weten dat het aan de grot op dit moment zeer druk is. “Het is hier een af- en aanrijden van vrachtwagens, auto’s en brommers met hulpverleners en duikteams die elkaar afwisselen. De familie wordt afgeschermd achter een groen doek. En er gingen vandaag ook enkele monniken naar binnen met gouden beelden. Zij bidden de hele dag opdat hier niet zou gaan regenen, want dat zou de situatie alleen maar dramatisch verslechteren."