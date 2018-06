Jongen overleden na haaiaanval Brazilië

Aan het strand van Piedade, nabij de grootstad Recife in het noordoosten van Brazilië, heeft een haai een 18-jarige jongeman gedood. Bij een spoedoperatie in het ziekenhuis van Recife werd het been van het slachtoffer geamputeerd, maar hij bezweek aan zijn verwondingen.

Redders haalden de zwaargewonde jongeman na de aanval uit het water, zo is te zien in een video die verscheen op de Braziliaanse nieuwssite G1.

Amputatie

De haai verwondde zijn slachtoffer aan het bovenbeen en de geslachtsdelen. Bij een spoedoperatie in het ziekenhuis van Recife werd zijn linkerbeen geamputeerd, maar hij had te veel bloed verloren en redde het niet.

Aanvallen van haaien komen regelmatig voor in de regio. In april werd er nog een man gebeten door een haai. Sinds 1992 werden er in de hele deelstaat Pernambuco, waarvan Recife de hoofdstad is, 65 aanvallen door haaien geteld.