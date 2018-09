Jongen opgepakt na schietpartij in Nederlandse school

In het Nederlandse Roermond is een jongen opgepakt na een schietpartij op school. De scholier had een vuurwapen en een bijl bij hem. Er vielen geen slachtoffers.

Volgens een ooggetuige zou de aangehouden leerling met een bijl en een luchtbuks een auto zijn uitgestapt. Hij zou daarna een andere jongen hebben opgewacht en een paar keer hebben geschoten. Een leraar greep in en heeft de jongen met het wapen overmeesterd.

De school organiseert deze middag een bijeenkomst voor de ouders. Er wordt gekeken of er slachtofferhulp voor de leerlingen nodig is.

Foto: RTL Nieuws.