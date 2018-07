Jongen (7) kritiek nadat arm minutenlang klem zit in zwembadfilter

Een 7-jarige jongen zat gisteren vast met zijn arm in de filter van het zwembad van een vakantiehuis, waardoor hij minutenlang onder water bleef. Het gezin was op vakantie in Portela in de Portugese gemeente Amares. De hulpdiensten konden hem uiteindelijk bevrijden en brachten hem over naar een gespecialiseerd kinderziekenhuis in Portugal.

De oudere broer van het kind was in het zwembad op het moment dat de jongen kwam vast te zitten. De ouders, die de lunch aan het maken waren, merkten op dat hun oudste zoon in paniek was. Toen zagen ze dat hun jongste kind vastzat met zijn arm in het pompsysteem van het zwembad. Het jongetje probeerde aanvankelijk zichzelf te bevrijden, maar tevergeefs. Daarna probeerden de ouders en een ander koppel hem te verlossen. Ook dat was zonder succes.

Uiteindelijk kwamen de hulpdiensten ter plekke om de jongen uit het water te halen. Ze moesten de filter losmaken, zodat de Belgische jongen kon gered worden. Het kind werd onmiddellijk gereanimeerd en overgebracht naar een ziekenhuis in de Portugese hoofdstad. Zijn toestand is kritiek.

De filter van het zwembad zou niet afgeschermd geweest zijn door een beschermkap, waardoor het kind met zijn arm kwam vast te zitten.