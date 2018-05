Jongen (10) verstopt zich in droogkast en sterft

In de Amerikaanse stad Houston, in de staat Texas, is een tienjarige jongen gestorven in vreselijke omstandigheden. De jongen verstopte zich tijdens een spelletje in de droogkast en raakte geëlektrocuteerd.

Het incident vond afgelopen vrijdag plaats in het appartement van de familie in Houston. De moeder van de kinderen was op het moment van de feiten aan het koken in de keuken. “Ik weet niet wat er gebeurd is”, reageert de aangeslagen vrouw. “Ik zag hem even voordien nog water drinken.”

De twee kinderen waren een spelletje verstoppertje aan het spelen. De jongen van tien wilde zich in de droogkast verstoppen, maar werd om nog onverklaarbare redenen geëlektrocuteerd en stierf. “Mijn andere zoon kwam plots tegen me zeggen dat zijn broertje dood was. Ik kon het niet geloven.”

De politie is een onderzoek gestart naar hoe het ongeval is kunnen gebeuren.