Jongen (10) valt 8 meter uit skilift

Een Vlaamse jongen van tien is dinsdag uit een skilift gevallen in het Franse Risoul. Dat schrijft Het Laatse Nieuws. De jongen zat samen met zijn zus in de lift toen die plots stopte en de deur openging. Hij viel zeker acht meter naar beneden.

Danté volgde samen met zijn zus skiles tijdens hun wintervakantie. Voor de les begon, besloten de twee om eerst nog wat te oefenen op een andere piste en dus namen ze de eitjeslift naar boven. Omdat Danté een kramp kreeg in zijn been, zette hij zich even op de grond. Op dat moment viel de lift stil. Door het bruuske manoeuvre begon de lift te schommelen en ging het deurtje open. Danté viel uit de lift, zijn zus kon zich nog net vastgrijpen.

Danté viel zeker acht meter naar beneden. Hij was een tijdlang bewusteloos. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse en brachten hem naar het ziekenhuis. Hij werd onmiddelijk geopereerd.

Verschillende breuken

De jongen brak zijn beide polsen en zijn dijbeen. Zijn ruggenwervel is ook gekneusd en hij heeft een zware hersenschudding. De dokters zullen pas binnen enkele dagen kunnen zeggen of zijn pols volledig zal herstellen. Volgens de dokters heeft Danté veel geluk gehad. Zonder helm had hij de val niet overleefd.

Het gerecht onderzoekt nu de omstandigheden. Waarschijnlijk gaat het om een technisch probleem, want volgens de procureur kunnen inzittenden de deur niet zelf openen. De skilift blijft nog zeker tot het einde van het seizoen gesloten.