Jonge voetballers vast in grot in Thailand

Twaalf jonge voetballers tussen 11 en 16 jaar oud en hun 25-jarige trainer zitten sinds zaterdag geblokkeerd in een ondergelopen grot in het noorden van Thailand. Omdat er sporen van voet- en handafdrukken zijn gevonden, hebben de autoriteiten en de reddingswerkers goede hoop dat ze nog leven.

De voetballers kwamen zaterdag niet terug na een training. Het was de moeder van één van hen die alarm sloeg. Hun spullen, schoenen en fietsen werden enkele uren later teruggevonden aan de ingang van de grot van Tham Luang. Het is niet meteen duidelijk waarom ze daarnaartoe trokken.

Waterpeil gestegen

Duidelijk is wel dat ze verrast werden door een plotse overstroming na zware regenbuien. Reddingswerkers gingen meteen aan de slag, maar hun werkzaamheden worden bemoeilijkt doordat het waterpeil in de grot stevig gestegen is. Terwijl het nog steeds regent, zijn maandag duikersploegen aangekomen om de voetballers en hun trainer te ontzetten.

Waterpompen

"We bereiden alles voor, voedsel en drank, en waterpompen voor het geval het water hoog blijft als we hen vinden", aldus Narongsak Osottanakorn, gouverneur van de provincie Chiang Rai, zo'n duizend kilometer ten noorden van de Thaise hoofdstad Bangkok.

Thailand zit middenin het regenseizoen. De moessonregens veroorzaken vaak overstromingen in grotten.