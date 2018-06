Jong-un wil nog steeds kernwapenvrij Korea

Het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un heeft aan de Russische buitenlandminister Sergei Lavrov verklaard dat hij bereid blijft om kernwapens te bannen uit het Koreaanse schiereiland. Dat zegt het officiële Noord-Koreaanse persagentschap KCNA.

"Kim Jong-un zei dat de wil van de Democratische Volksrepubliek Korea, om het Koraanse schiereiland te denucleariseren, ongewijzigd, coherent en onveranderlijk blijft", bericht KCNA, na afloop van overleg tussen Kim en Lavrov in Pyongyang.

Na maanden van diplomatieke vooruitgang, stonden de relaties tussen vooral Noord-Korea opnieuw even gespannen. Even leek de lang verwachte top tussen Trump en Jong-un op 12 juni niet meer door te gaan. Intussen lijkt de situatie opnieuw verbeterd en wijzen de laatste ontwikkelingen erop dat ze elkaar toch zullen ontmoeten in Singapore.

