Joelia Skripal weigert hulp Rusland

Joelia Skripal, die begin maart samen met haar vader Sergej werd vergiftigd in het Britse stadje Salisbury, wil geen consulaire bijstand van haar thuisland Rusland. Dat meldt het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. Rusland wil al langer toegang tot de dochter van de vroegere Russische dubbelagent.

De Russische ambassade in Londen had Joelia Skripal consulaire bijstand aangeboden nu ze ontslagen is uit het ziekenhuis, licht een woordvoerder van het Britse buitenlandministerie toe. "We hebben dat aanbod aan haar overgemaakt. Ze is vrij om te beslissen of ze dat wil accepteren", klonk het.

Mededeling

Joelia zelf zegt in een mededeling dat ze “op de hoogte gesteld is van bepaalde contacten op de Russische ambassade die vriendelijk hun hulp hebben aangeboden. Maar op dit moment wil ik hun hulp niet gebruiken, maar als ik mij bedenk, dan weet ik hoe ze te contacteren."

De 33-jarige Joelia Skripal mocht het ziekenhuis in Salisbury dinsdag verlaten. Ze verbleef er sinds ze begin maart vergiftigd werd met het zenuwgas novitsjok. Haar vader, ex-dubbelspion Sergej Skripal (66), ligt nog in het ziekenhuis. Volgens Joelia is hij "nog steeds ernstig ziek" en lijdt hij nog "onder de effecten van het zenuwgas dat tegen ons gebruikt is".

Joelia woont eigenlijk in Rusland, maar was begin maart op bezoek bij haar vader. De dubbelspion werd in Rusland in 2006 tot dertien jaar cel veroordeeld voor het verkopen van staatsgeheimen aan de Britten. In 2010 maakte hij deel uit van een gevangenenwissel tussen Moskou, Londen en Washington. Sindsdien woont hij in Salisbury.

Diplomatieke crisis

Volgens Londen zitten de Russen achter de vergiftiging, maar het Kremlin zelf ontkent met klem. De affaire veroorzaakte een ernstige diplomatieke crisis tussen het westen en Rusland: verschillende Russische diplomaten in de VS en Europa werden de deur gewezen, waarop Rusland hetzelfde deed met westers diplomatiek personeel.