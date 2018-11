Jeff Sessions neemt ontslag op vraag van Trump

Amerikaans minister van Justitie Jeff Sessions (71) heeft op vraag van president Donald Trump zijn ontslag ingediend. Sessions’ ontslag volgt na niet aflatende kritiek van Trump over het onderzoek naar de rol van Rusland in de presidentscampagne van 2016. “Op uw vraag, dien ik mijn ontslag in”, schrijft Sessions in zijn ontslagbrief aan Trump.

President Donald Trump kondigde het ontslag van Sessions aan op Twitter. Zijn vertrek komt niet onverwacht na de tussentijdse verkiezingen van dinsdag. De Republikeinen behielden daarbij hun meerderheid in de Senaat, maar verloren die in het Huis van Afgevaardigden.

(Meer onder de tweet)

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 november 2018

Sessions wordt voorlopig vervangen door Matthew Whitaker. Een opvolger wordt in de komende dagen bekendgemaakt.

Russische inmenging

Sessions was een van de eerste Congresleden die Trumps presidentscampagne steunde in 2015. Hun relatie kwam echter onder druk te staan door het onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen. Nooit eerder in de recente geschiedenis heeft een president zo frequent en hard in het openbaar uitgehaald naar een regeringslid.

Zijn ontslag volgde amper een uur na een persconferentie waar Trump werd gevraagd naar de toekomst van Sessions en adjunct-minister van Justitie Rod Rosenstein. De president ontweek de vraag. “Ik zou daar liever op een ander moment op antwoorden”, zei Trump.