Japanse miljardair zal met SpaceX rond maan vliegen

De Japanse miljardair Yusaku Maeawa (42) zal als eerste ruimtevaarttoerist met het private ruimtevaartbedrijf SpaceX naar de maan vliegen. De vlucht met ruimteschip Big Falcon Rocket zal ongeveer een week duren en zal, "als alles goed gaat", plaatsvinden in 2023, zei SpaceX-baas Elon Musk in het hoofdkwartier van zijn bedrijf nabij Los Angeles.

Het ruimteschip, dat nog uitvoerig zal getest worden, zal om de maan vliegen en ze daarbij naderen tot op ongeveer 200 kilometer. De ontwikkeling van het ongeveer 118 meter hoge ruimteschip zal volgens Musk ongeveer 5 miljard dollar kosten.

Levensdroom

"Eindelijk kan ik u vertellen dat ik uitgekozen ben om naar de maan te vliegen", zei Maezawa, die rijk werd met de verkoop van kledij op internet. "Het is mijn levensdroom. Sinds ik kind ben, hou ik van de maan."

Maezawa zal niet alleen vliegen, maar zes tot acht kunstenaars uit de hele wereld meenemen, die niets moeten betalen. Ze moeten inspiratie opdoen voor een kunstproject. Aan welke kunstenaars hij denkt, wil Maezawa nog niet zeggen.

"Grootste avonturier"

"Hij is de moedigste mens, degene die het het meeste wil en de grootste avonturier", zei Musk. De Japanner betaalt ook "zeer veel geld" voor de reis, maar een precies bedrag wilden noch Musk noch Maezawa kwijt.

SpaceX maakte al in 2017 bekend dat het mensen naar de maan wil brengen. Toen was er sprake van twee kandidaten, die al een "aanzienlijk voorschot" hadden betaald. De tot dusver laatste bemande vlucht naar de maan, of zijn omgeving, gebeurde in 1972.