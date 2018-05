Japanse klimmer sterft op Mount Everest

Op de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld, is vandaag een bekende Japanse klimmer dood aangetroffen. Hij werd teruggevonden in zijn tentje. Gisteren kwam ook een Macedoniër om op de berg.

De 36-jarige Nobukazu Kuriki werd volgens het Nepalese ministerie van Toerisme dood aangetroffen in zijn tentje in kamp twee, op 7.400 meter boven de zeespiegel. Meer details ontbreken voorlopig nog, omdat de communicatie met het hoger gelegen kamp niet zo vlot verloopt.

De Japanner was bekend vanwege zijn beklimmingen tijdens de barre wintermaanden. Hij deed al zeven pogingen om de Mount Everest te beklimmen, maar steeds zonder succes. Bij een mislukte poging in 2012 verloor hij zelfs negen vingertoppen door bevriezing.

Nog een tweede dode

In een post op Facebook had Kuriki al laten weten dat ook deze beklimming niet vlot ging, en dat hij last had van hoest en koorts. Zijn lichaam werd naar Kathmandu gevlogen voor een autopsie.

Gisteren kwam ook al een Macedonische klimmer om het leven. Het gaat om een man van 63 jaar.

Foto: archiefbeeld