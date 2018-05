Japan organiseert Korea-top

Japan organiseert volgende week een trilaterale bijeenkomst met China en Zuid-Korea. Dat heeft premier Shinzo Abe gisteren gezegd in het Jordaanse Amman, waar hij op bezoek is. Op de agenda staan de ontwikkelingen rond Noord-Korea.

De top tussen Abe, de Chinese premier Li Keqiang en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zal op woensdag 9 mei plaatsvinden. Hij komt er bijna twee weken na de historische bijeenkomst van Moon Jae-in met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, én in de aanloop naar de eveneens historische ontmoeting van Kim Jong-un met Amerikaans president Donald Trump. Die ontmoeting zou eind mei of begin juni plaatsvinden.

Tijdens de inter-Koreaanse top van 27 april hadden Moon en Kim onderhoud in Panmunjeom, in de gedemilitariseerde zone waar in 1953 de niet-geformaliseerde wapenstilstand tussen beide Korea's werd ondertekend. Op de bijeenkomst maakten beide leiders bekend dat ze dit jaar nog een akkoord willen sluiten om een permanente vrede en een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken.

Nucleaire ontmanteling

Pyongyang kondigde dit weekend nog aan dat het zijn nucleaire testsite in Punggye-ri deze maand zal ontmantelen en dat buitenlandse experten dat mogen verifiëren. Daarnaast zal Noord-Korea op 5 mei weer de dezelfde tijdzone als Zuid-Korea aannemen.

Volgens Shinzo Abe moet "het momentum" na de inter-Koreaanse top nu aangegrepen worden "om Noord-Korea concrete stappen te laten zetten naar een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland".

