Japan herneemt commerciële walvisjacht: eerste schepen vertrokken

Japanse walvisvaarders zijn deze week voor het eerst in 31 jaar weer uitgevaren voor commerciële walvisvangst. Meerdere vloten vertrokken vanuit de havens van Kushiro in het noorden en Shimonoseki in het zuidwesten van het land. De schepen varen alleen binnen de zeegrenzen van Japan. In totaal mogen 227 walvissen worden gedood.

Japan beloofde wel de walvisvangst in Antarctica stop te zetten. Gisteren verliet het land formeel de Internationale Walviscommissie (IWC) uit onvrede met het huidige moratorium op commerciële walvisvangst.

Terwijl in de stad Osaka vorig weekend een G20-top van de grootste economische machten plaatsvond, troffen walvisjagers in het hoge noorden van Japan de laatste voorbereidingen voor de walvisjacht, die vandaag na een onderbreking van 31 jaar weer begonnen is.

Maar hoewel Japan officieel al dertig jaar niet meer op walvissen jaagt, is het daar al die tijd in feite nooit echt mee gestopt. Ieder jaar slacht de op drie na grootste economie ter wereld nog enkele honderden walvissen. Officieel doet ze dat onder het mom van “wetenschappelijk onderzoek”, wat toegelaten is in het moratorium uit 1986.