Jagen op grizzly's mag weer

Hoewel grizzly's in de VS al even iconisch zijn als de arend, mag er in de deelstaat Wyoming - na een verbod van 44 jaar - vanaf de herfst weer op die beren gejaagd worden. Tot 22 grizzly's mogen geschoten worden, behalve wanneer zij zich in een nationaal park bevinden. Het dier staat niet meer op de lijst van bedreigde diersoorten waardoor niet de federale overheid maar de deelstaten zelf over de jacht mogen beslissen.

Terwijl jagers en vele ranchers blijde kreten slaken, komt er fel protest van dierenbeschermers en indianen, voor wie het machtige dier heilig is. Op enkele dagen verzamelde een online-petitie tegen het besluit al meer dan 200.000 handtekeningen.

Rechtszaken

Daarnaast loopt een resem rechtszaken tegen de jachtvergunning, zodat de grizzly nog niet moet wanhopen. De jagers kunnen rekenen op enige steun van biologen, die stellen dat een beperkte jacht het bestand van de Yellowstone-grizzly's niet in gevaar brengt.

Trage voortplanting

Activiste Bonnie Rice van de dierenbeschermingsvereniging Sierra Club is het niet eens met het opnieuw toelaten van de "trofeeënjacht". Grizzly's planten zich maar langzaam voort. In de jaren '70 golden de dieren als bijna uitgeroeid. Toen werd een jachtverbod ingesteld, waardoor de grizzlypopulatie weer steeg tot boven de 2.000 exemplaren in Noord-Amerika.

Dat leverde dan weer een ander probleem op: confrontaties van de dieren, op zoek naar voedsel, met auto's en mensen. Jaarlijks werden tientallen van die beren uit zelfverdediging doodgeschoten.

Grens Canada

De grizzly’s die in het Glacier National Park in Montana langs de grens met Canada leven, zijn momenteel nog beschermd. Ook in Canada en Alaska, waar de jacht toegestaan is, leven nog vele van die beren. In Idaho, waar zich het andere deel van Yellowstone bevindt, is recentelijk het neerschieten van mannelijke exemplaren weer toegestaan.