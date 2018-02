Jaarlijks sterven 2,6 miljoen pasgeboren baby's

Jaarlijks sterven wereldwijd 2,6 miljoen baby's nog voor ze een maand oud zijn. Een miljoen van hen sterft zelfs op de geboortedag. Dat blijkt uit een rapport van Unicef. Borelingen in Pakistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Afghanistan hebben de grootste kans om vroeg te sterven.

Meer dan tachtig procent van de sterfgevallen bij zuigelingen is te wijten aan vroeggeboorte, complicaties bij de bevalling of infecties. Door een tekort aan goed opgeleide gezondheidswerkers en verloskundigen krijgen duizenden mensen niet de broodnodige ondersteuning om te overleven.

"In de laatste kwarteeuw hebben we het aantal sterfgevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar kunnen halveren, maar we hebben niet dezelfde vooruitgang kunnen boeken bij kinderen jonger dan één maand", zegt Henriette Fore, uitvoerend directeur van Unicef. "Aangezien de meerderheid van deze sterfgevallen te voorkomen is, falen wij bij 's werelds armste baby's.”

(Minst) gunstige plekken

Kinderen geboren in Japan, IJsland en Singapore hebben de grootste overlevingskans. De kindjes die in de Sub-Sahara geboren worden, hebben minder geluk: acht van de tien minst gunstige plekken om ter wereld te komen, liggen in dat gebied.

Pakistan bekleedt de weinig benijdenswaardige eerste plaats met een zuigelingensterfte van 1 op 22. Daarna komen de Centraal-Afrikaanse Republiek (1 op 24) en Afghanistan (1 op 25).

Plaatsen vier tot en met zeven worden ingenomen door Somalië, Lesotho, Guinee-Bissau en Zuid-Soedan, waar de zuigelingensterfte 1 op 26 bedraagt. Op de achtste plaats komt Ivoorkust (1 op 27). De top tien wordt afgesloten door Mali en Tsjaad, met een sterftegraad bij pasgeborenen van 1 op 28. België staat op de 164ste plaats, met een zuigelingensterfte van 1 op 455.

Campagne

Unicef lanceert daarom de campagne Every Child ALIVE. De organisatie vraagt niet alleen meer geschoold medisch personeel, maar ook toegang tot medicijnen en medische voorzieningen voor aanstaande moeders. Bovendien pleit Unicef voor "empowerment" van meisjes en moeders, zodat ze de zorg waar ze recht op hebben, durven vragen en krijgen.