Italië: Man schiet 7 mensen neer vanuit auto

In Italië heeft een man vanuit zijn auto op voorbijgangers geschoten. Zeker zeven personen zijn daarbij gewond geraakt, één man is gearresteerd. De man zou het gemunt gehad hebben op immigranten.

De gewonden van de schietpartij in Macerata, in het centrum van Italië, zijn allemaal zwarten, onder hen ook zeker twee buitenlanders, zegt het persagentschap Ansa.

Fascistengroet

Vanuit een rijdende zwarte Alfa Romeo 147 schoot een man op de voorbijgangers. Na de schietpartij stapte een kaalgeschoren man uit de wagen. Hij trok zijn jas uit, pakte een driekleurige vlag uit zijn wagen en klom op de trappen van een monument in het centrum van Macerata. Daar maakte hij een fascistische groet.

Niet veel later arriveerde de carabinieri, de Italiaanse politie. Zonder verzet gaf de man zich over en hij bekende ook meteen dat hij had geschoten. In zijn auto werd het pistool gevonden waarmee was gevuurd, en daarnaast ook een camouflagepak. De opgepakte man is de 28-jarige Luca Traini.

In eerste instantie had de burgemeester van Macerata iedereen gevraagd binnen te blijven, maar intussen lijkt de rust al wat teruggekeerd.