De Italiaanse politie heeft een geluidsfragment van hun telefoongesprek met de dader van de gijzeling vrijgegeven.

De man had woensdag een bus met 51 schoolkinderen gekaapt en was daarmee op weg naar de luchthaven, even buiten Milaan. Uiteindelijk kon de politie de dader vatten, de kinderen konden ontsnappen.